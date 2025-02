Campeão mundial de MotoGP é arremessado de moto em acidente na Malásia

Atual campeão mundial de MotoGP, o piloto Jorge Martín foi hospitalizado após sofrer um acidente de moto no Circuito de Sepang, na Malásia. O espanhol de 27 anos foi arremessado de moto nesta quarta-feira (5/2) durante sessão de treinos em preparação para a próxima temporada.

O piloto perdeu o controle da moto e foi arremessado de cabeça na pista do Circuito de Sepang. A velocidade do acidente foi tão alta que a viseira do capacete de Jorge Martín se desprendeu após o impacto.

Veja o momento do acidente:

O piloto foi encaminhado ao Hospital de Aurelius, em Nilai, após se queixar de dores em uma das mãos e no pé. O espanhol passou por exames, onde foram constatadas fraturas na mão direita e pé esquerdo.

Em comunicado oficial, a equipe do piloto, Apirilia, informou que Jorge Martín passará a noite no hospital na Malásia e voa de volta para a Europa na quinta-feira (6/2), para passar por cirurgia na mão e no pé.