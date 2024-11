Campeões da NBA, Boston Celtics realizam visita à Casa Branca

O Boston Celtics, atual campeão da NBA, visitou a Casa Branca e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nesta quinta-feira (21). Assim, a equipe cumpriu a tradicional visita anual ao líder político do país, celebrando o 18º título dos Celtics na historia.

“Os Celtics não são apenas um time de basquete. Eles são um modo de vida. Joe (Mazzula) é o técnico mais jovem a ganhar um título desde o grande Bill Russell. Eu disse a ele que costumava ser o mais jovem e agora sou o mais velho. Eu gostava mais de ser o mais novo”, afirmou o presidente Joe Biden.

Além disso, Biden também contou que o seu ‘codinome’ do serviço secreto é “Celtic”, devido às suas origens irlandesas. Anteriormente, em 1963, o lendário Russell deu início às tradições de visitar a Casa Branca, levando sua equipe para se encontrar com o então presidente, John F. Kennedy. Desde então, todos os anos, as equipes campeãs da NBA passam pelo local.

