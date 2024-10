Campeonato Baiano de Handebol volta a ser realizado e tem conferência em Feira de Santana

O Campeonato Baiano de Handebol 2024 teve início nesta sexta-feira (11) e seguirá até o próximo domingo (13), com 10 esquipes femininas e 11 masculinas, em Feira de Santana, na Estação Cidadania do bairro de Gabriela, na Princesa do Sertão. A última vez que a competição havia acontecido foi há 5 anos atrás.

A Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) foi o apoio do torneio, junto com a Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). A competição vai contar com as categorias adulto (acima de 18 anos), junior (19 a 21 anos), juvenil (16 a 18 anos) e cadete (15 a 17 anos), além da execução de um festival de handebol infantil.

Ainda este ano acontecerão cinco conferências do Campeonato. A etapa de Senhor do Bonfim aconteceu no final de setembro e as próximas etapas passarão, em novembro, por: Jequié, Santo Antônio de Jesus, e Santo Estevão.

“O apoio da Sudesb foi de fundamental importância para a nossa retomada dentro do estado da Bahia, desde financeiro até suporte administrativo e jurídico para podermos novamente receber esse apoio. Essa forma de disputa por conferências servirá de modelo para demais competições. Além disso, já planejamos, a partir dessa parceria, trazer competições nacionais. A Bahia já está sendo reconhecida a nível internacional, tanto pelo handebol, na Confederação Baiana de Handebol (CBHb), quanto ao esporte baiano, em geral”, afirmou Luiz Fernando Gil, presidente da Federação Bahiana de Handebol.

Os jogos da conferência deste final de semana é a de Feira de Santana e se iniciam às 12h desta sexta-feira. Após a programação da sexta, no sábado, os jogos voltam a partir das 8h até às 00h. No domingo, as finais do juvenil masculino, adulto feminino e adulto masculino começam às 11h, às 12h30 e às 14h, enquanto as últimas partidas do grupo da juvenil feminino serão a partir das 8h.