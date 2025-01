Campeonato Paulista: Palmeiras e Santos perdem na 4ª rodada

Neste sábado (25/1), o Palmeiras deu fim a invencibilidade de 42 partidas na fase de grupos pelo Campeonato Paulista, a última derrota havia sido em 29 de abril de 2021. A equipe, levou virada do Novorizontino em Barueri por 2 x 1. No outro jogo deste sábado, o Santos perdeu para o Velo Clube por 2 x 1.

Resumo da partida

O Palmeiras dominou toda a primeira etapa, criando chances e dando poucos espaços para o Novorizontino. Apesar da superioridade evidente ao longo de todo o tempo, a bola só foi balançar as redes aos 41 minutos. Mayke fez boa jogada, cruzou rasteiro e Facundo Torres marcou seu primeiro gol com a camisa do Verdão, 1 x 0.

Na segunda etapa, o Verdão controlava o jogo até que aos 19 minutos, Allan derrubou Patrick e a arbitragem marcou pênalti. Pablo Dyego bateu e empatou, 1 x 1.

Assumindo o controle do jogo, o Novorizontino virou o placar com Robson, aos 38 minutos em um contra-ataque. Minutos após entrar no jogo, o atacante, que estava livre dentro da área, recebeu um cruzamento e aproveitou a oportunidade para sacudir a rede e decidir o jogo.

Santos perde a segunda seguida

Em Rio Claro, o Santos perdeu a segunda partida no estadual. A equipe foi superada pelo Velo Clube por 2 x 1. Daniel Amorim marcou duas vezes para os donos da casa. Godoy descontou para o Peixe. Apesar da sequência negativa, o Santos ainda continua em 2º no grupo B com 4 pontos.

Outros resultados

Inter de Limeira e Ponte Preta empataram em 1 x 1, enquanto o Água Santa venceu a primeira na competição ao derrotar o Red Bull Bragantino por 3 x 0.