Campinas: dupla tenta subornar PMs após prisão por tráfico de drogas

1 de 1 Imagem colorida mostra material apreendido pela PM com dupla presa em Campinas por tráfico de drogas – Metrópoles – Foto: Divulgação/Polícia MilitarSão Paulo – Dois homens detidos na noite desta terça-feira (4/6) por envolvimento com tráfico de drogas no Jardim São Fernando, em Campinas, no interior de São Paulo, tentaram oferecer R$ 100 mil em dinheiro como suborno a policiais militares para escapar da prisão.

Os suspeitos estavam com 5 tijolos de pasta base de cocaína, 38 tijolos de crack e 28 tabletes de Dry.

Material apreendido com suspeitos

Material apreendido com suspeitos

Com a dupla, a PM também apreendeu uma pistola calibre 9mm de marca Canik, um simulacro de fuzil, um contador de células, um carregador de pistola .40 e 3 aparelhos celulares.

Os criminosos foram encaminhados para o plantão do 1º DP de Campinas.

