Campo Grande lamenta a morte do pastor Augusto César Sales

A morte inesperada do pastor Augusto César Sales deixou a comunidade de Campo Grande em luto nesta quarta-feira (9). Líder da Igreja Casa de Oração da Última Hora, Sales era conhecido por seu trabalho dedicado à fé e ao cuidado com as pessoas. Fiéis, amigos e familiares compartilharam mensagens emocionadas nas redes sociais, expressando a tristeza pela perda.

“Um grande homem de Deus, uma perda lastimável. Ele já está nos braços do Pai”, escreveu a página Região Lagoa Informa, destacando o impacto de sua atuação pastoral na vida da comunidade. Outros seguidores da igreja também prestaram suas homenagens. “Vai em paz, pastor Augusto. Obrigada pelos ensinamentos”, comentou uma jovem fiel.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a causa da morte do pastor. O velório e o sepultamento ocorrereram no Cemitério Jardim da Paz, onde familiares, amigos e membros da igreja prestaram suas últimas homenagens.

