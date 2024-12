Campos Neto com Tarcísio e time de Milei acende alerta no Planalto

Prestes a deixar o comando do Banco Central, Roberto Campos Neto participou nesta semana, sem alarde, de eventos promovidos pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, com integrantes do governo Javier Milei.

Na segunda-feira (2/12), Tarcísio recebeu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, o atual ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, e Karina Milei, irmã do presidente argentino e secretária-geral da Presidência.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4 O governador Tarcísio de Freitas em reunião com Karina Milei – Secretária Geral da Presidência da República da Argentina Celso Silva / Governo do Estado SP 2 de 4 O governador Tarcísio de Freitas em reunião com Karina Milei – Secretária Geral da Presidência da República da Argentina Celso Silva / Governo do Estado SP 3 de 4 O governador Tarcísio de Freitas em reunião com Karina Milei – Secretária Geral da Presidência da República da Argentina Celso Silva / Governo do Estado SP 4 de 4 Roberto Campos Neto foi alvo da esquerda após indisponibilidade do Pix Vinícius Schmidt/Metrópoles

Segundo fontes do governo de São Paulo, a convite de Tarcísio, Campos Neto participou de uma parte da agenda de Tarcísio com os auxiliares de Milei e acompanhou a comitiva até a despedida no Palácio dos Bandeirantes.

Embora tenha participado dos eventos, Campos Neto não apareceu nas fotos oficiais divulgadas por Tarcísio. O presidente do BC também alterou sua agenda oficial após as agendas no Palácio dos Bandeirantes.

Inicialmente, a agenda do banqueiro dizia que ele tinha ido para uma reunião com o ministro da Economia argentino. Depois, a agenda passou a dizer apenas que ele foi cumprimentar Caputo.

Auxiliares do presidente do Banco Central afirmam que Campos Neto já estava em São Paulo e foi ao Palácio dos Bandeirantes encontrar o ministro argentino porque os dois são “amigos”.

Campos Neto e o Planalto

A participação de Campos Neto nas agendas com Tarcísio chamou a atenção de ministros do Palácio do Planalto e reacendeu especulações de que o banqueiro pode ir trabalhar no governo paulista quando deixar o Banco Central.

Tarcísio e Campos Neto são amigos. Em junho, o governador de São Paulo deu um jantar no Bandeirantes em homenagem ao banqueiro, após ele receber uma comenda na Assembleia Legislativa paulista.