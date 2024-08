Campos Neto: ‘Copom tem sido unânime, tem mostrado que missão é convergir inflação’

Questionado sobre uma investigação sugerida pelo Ministério Público de Contas sobre o relatório Focus, presidente do Banco Central disse não ver problemas

Paulo Pinto/Agencia Brasil

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto



O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, reiterou que as decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) têm sido unânimes, inclusive no entendimento de que não há harmonia monetária sem fiscal: a ancoragem tem de ser dupla. A declaração foi realizada em audiência da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. “Esse é o primeiro grande teste da autonomia, que tem se mostrado com grande eficiência. A gente vê, por exemplo, nas últimas reuniões do Copom que foram unânimes. Há quatro membros indicados pelo governo que têm votado de forma unânime, que têm entendido que a missão do Banco Central é fazer a inflação convergir para a meta” , disse Campos Neto.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!

O presidente do Banco Central afirmou que os diretores que foram indicados pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, também reiteram o compromisso com a condução da inflação para a meta. “Nas últimas reuniões, o Copom foi unânime com a preocupação de mirar o centro da meta. Em relação à possibilidade de subir os juros, ontem, inclusive, teve duas falas de diretores, inclusive diretores que foram apontados por esse governo, dizendo, olha, nós vamos fazer o que tiver que fazer para atingir a inflação, para a inflação atingir a meta, e se tiver que subir os juros, e se foi necessário, vai ser feito”, disse Campos Neto.

Questionado sobre uma investigação sugerida pelo Ministério Público de Contas sobre o relatório Focus, Campos Neto disse não ver problemas em relação a isso e que o BC também faz uma outra pesquisa, a Firmus, para confrontar opiniões. O presidente do BC também ponderou que a alta do crédito direcionado diminui a potência da política monetária. Ele voltou a afirmar, também, que o BC nos últimos quatro anos foi o mais premiado do mundo.

Eventos e homenagens O presidente do Banco Central disse que sempre comparecerá a eventos que reconheçam o trabalho da autoridade monetária, tentando rebater críticas de deputados sobre ter comparecido a um jantar organizado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em sua homenagem. “Eu queria mencionar que teve um evento igualzinho, antes do Tarcísio, feito pelo governador do Mato Grosso Mauro Mendes e ninguém falou nada sobre o assunto”, comentou. “Para mim, era mais um evento.”

Ele afirmou que já recebeu convites para participar de eventos por governadores que não apoiam o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “No final das contas, para o Banco Central, é importante o reconhecimento”, disse. “Toda vez que eu for chamado para ter algum reconhecimento representando o BC, eu vou aceitar.” Campos Neto argumentou que tem de conversar com todos os governadores e disse que concede audiências para todos que o procuram no BC.

Vida após o BC O presidente do Banco Central voltou a dizer que não tem interesse político para além do seu mandato no comando da autoridade monetária e que está tranquilo sobre a condução do seu trabalho e averiguação de patrimônio. Campos Neto havia sido questionado sobre a evolução do seu patrimônio e inquirido sobre o montante que possuía antes de presidir o BC e quanto tem agora.

“Em relação às outras perguntas, perguntas do âmbito pessoal, honestamente, acho que a gente está aqui para fazer um debate mais construtivo. Tudo que eu tenho já foi examinado pelo Comitê de Ética, já foi apresentado. Todos os relatórios foram apresentados. Estou muito tranquilo. O Comitê de Ética, se quiser olhar de novo, olhe. Tudo que eu fiz ao longo do meu caminho aqui foi para o bem da sociedade, para o bem do governo, foi uma experiência interessante. Não tenho interesse político quando sair daqui, ao contrário do que muitos imaginam. O que é importante para mim é o que o Banco Central fez e quais são as entregas que eu participei”, afirmou Campos Neto.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Keller