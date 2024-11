Canadá encerra operações do TikTok em Vancouver e Toronto devido a riscos de segurança

O governo do Canadá decidiu encerrar as operações do TikTok em suas cidades de Vancouver e Toronto, citando “riscos específicos à segurança nacional”. Essa medida, no entanto, não impede que os usuários continuem acessando o aplicativo normalmente. A determinação foi fundamentada em uma análise de segurança e recomendações provenientes da comunidade de inteligência e segurança do país. A empresa responsável pelo TikTok, a ByteDance, que tem sede em Pequim, é o foco das preocupações que levaram a essa decisão. O aplicativo já havia sido banido em dispositivos governamentais em diversas nações, incluindo os Estados Unidos, devido a receios sobre a privacidade e o uso de dados dos usuários. Nos Estados Unidos, o TikTok enfrenta a possibilidade de uma proibição total, a menos que a ByteDance venda sua participação na plataforma até o dia 19 de janeiro. Essa situação reflete um crescente escrutínio global sobre as práticas de segurança e privacidade de aplicativos de origem chinesa.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA