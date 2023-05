Canadá ignora há 3 meses indicação de ex-chanceler de Bolsonaro

O governo do Canadá ignora há mais de três meses a indicação do diplomata Carlos França, ex-chanceler de Jair Bolsonaro, para o cargo de embaixador do Brasil em Ottawa, capital daquele país.

O pedido de agrément foi enviado pelo governo Lula no final de janeiro. Desde então, segundo fontes do Itamaraty, os canadenses ainda não deram qualquer resposta.

Nesse intervalo, Lula chegou a conversar por telefone com o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau. A indicação de França, porém, não teria sido mencionada.

Enquanto os canandenses não dão o agrément, Carlos França segue lotado no Itamaraty em Brasília, mas sem uma função específica, como é de praxe em casos como o dele.