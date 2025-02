Canadá impõe tarifas de 25% a produtos dos EUA em resposta a Trump

O governo canadense decidiu implementar tarifas de 25% sobre produtos provenientes dos Estados Unidos, como resposta às taxas recentemente anunciadas pelo presidente americano Donald Trump. O primeiro-ministro Justin Trudeau revelou que essa medida afetará inicialmente mercadorias que totalizam 30 bilhões de dólares canadenses, com a expectativa de que o restante seja taxado em um prazo de 21 dias.

A decisão de Trump de impor tarifas de 25% sobre produtos canadenses e mexicanos, com exceção dos produtos energéticos do Canadá, que terão uma taxa de 10%, foi motivada por questões relacionadas à imigração e à alegada ineficácia dos dois governos vizinhos no combate ao tráfico de opioides. Essa justificativa gerou uma série de reações entre os países afetados.

Além do Canadá, a China também se manifestou contra as tarifas, anunciando que irá contestar as medidas dos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio. O governo chinês argumenta que as tarifas infringem as normas estabelecidas pela OMC, o que pode resultar em um embate legal entre as duas potências.

Trump, por sua vez, incluiu uma cláusula anti-retaliação em sua ordem executiva, que prevê a possibilidade de novas tarifas caso outros países decidam retaliar. A presidente do México, Claudia Sheinbaum, também se posicionou, anunciando a implementação de tarifas retaliatórias, embora não tenha fornecido detalhes sobre quais produtos seriam afetados.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA