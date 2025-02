Canadá ‘rasga’ contrato com Starlink após Trump anunciar tarifas

A província de Ontário, no Canadá, cancelou um contrato de aproximadamente US$ 68 milhões (R$ 396 milhões) com a Starlink. “Vamos rasgar o contrato da província com a Starlink”, escreveu o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford, no X (antigo Twitter) nesta segunda-feira (03). O anúncio é em resposta às tarifas impostas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, ao Canadá no fim de semana, segundo a Associated Press.

“Ontário não fará negócios com pessoas determinadas a destruir nossa economia”, escreveu o primeiro-ministro na sua postagem. Ainda segundo Ford, a província gasta “30 bilhões de dólares em aquisições” para projetos regionais.

Starting today and until U.S. tariffs are removed, Ontario is banning American companies from provincial contracts.

Every year, the Ontario government and its agencies spend $30 billion on procurement, alongside our $200 billion plan to build Ontario. U.S.-based businesses will…

— Doug Ford (@fordnation) February 3, 2025