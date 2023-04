Canal criado por Renata Pretti alcança mais de um milhão de seguidores

Louca por festas aborda dicas de festas, tendências e curiosidades

A paulista, com coração pernambucano, Renata Pretti, sempre foi muito apaixonada pelos bastidores de eventos, decidindo criar o canal ‘Louca por Festas’. Aos poucos, a administradora viu seu sonho se tornar realidade, ganhando um surpreendente número de seguidores, atingindo seu primeiro milhão de interessados em suas dicas.

Seu perfil, traz as principais tendências e curiosidades com muito humor, leveza e inspiração para aqueles que, assim como ela, são loucos por festas. De acordo com Renata, suas ideias são provenientes de pesquisas, livros, filmes e viagens.

Com parcerias incríveis com diversos profissionais do exterior como EUA, Bolívia e Colômbia, ela viaja por todo o território brasileiro inspirando suas ideias através de presenças em feiras, workshops e cursos.

Seguindo o fluxo e em constante busca pelo aprendizado, a blogueira ministra cursos de Mídias Digitais por todo o Brasil e também online com mais de 4 mil alunos.