Canal do Bahia Notícias no WhatsApp é ferramenta para leitores se manterem informados

O Bahia Notícias ampliou a forma com que os leitores podem ter acesso ao conteúdo do portal. Um canal no WhatsApp está disponível para quem quer acompanhar o que acontece em Salvador, na Bahia e no Brasil, permitindo receber, em tempo real, as principais notícias do dia. O canal se une à comunidade, outra plataforma dentro do WhatsApp alimentada pela equipe do site.

Diferente das comunidades, em que o membro precisa participar para ter acesso a conteúdos previamente publicados, no canal, ao ingressar, você consegue visualizar as últimas publicações. É uma adaptação do app do Meta ao que já acontece no Telegram, onde o Bahia Notícias também mantém um canal direto com os leitores.