Cancele o mosquito da dengue você também!

Com a aproximação do verão as condições se tornam ainda mais favoráveis para o aumento da população de mosquitos que causam DENGUE, ZIKA e CHIKUNGUNYA. O aumento do número de casos e o risco de epidemias ocorre principalmente entre os meses de outubro de um ano a maio do ano seguinte.

Os principais sintomas da dengue são: febre alta, dores musculares e articulares, manchas vermelhas na pele, dor de cabeça ou atrás dos olhos. A Zika, por sua vez, pode causar complicações neurológicas sendo, portanto, perigoso para as gestantes, pois há risco de malformação do bebê. Já Chikungunya causa febre e dores articulares intensas por longos períodos podendo ainda deixar sequelas por longo período após a doença.

Visando alertar a população, municípios brasileiros, estão promovendo até sábado dia 23 de novembro a semana de combate ao mosquito Aedes Aegity. Além disso, o ministério da saúde está veiculando a campanha Apenas 10 minutos por semana para prevenir os focos do mosquito com recomendações para evitar a reprodução do mosquito Aedes Aegypti.

Se encontrou um terreno com mato, acúmulo de lixo ou piscina abandonada em algum local avise a secretaria de saúde da sua cidade.