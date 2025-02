Câncer infantil: estudo lista 10 sintomas que não podem ser ignorados

O câncer infantil, embora raro, é a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA). A detecção precoce é essencial para o sucesso do tratamento, pois pode aumentar significativamente as chances de cura. No entanto, os sintomas da doença costumam ser inespecíficos, o que pode dificultar o diagnóstico.

Um relatório publicado pela Sociedade Americana de Oncologia Clínica (ASCO) destaca que pais e profissionais de saúde devem estar atentos a sinais que podem indicar câncer em crianças. O estudo aponta que os sintomas mais comuns são frequentemente confundidos com doenças benignas, o que atrasa a busca por atendimento médico.

A seguir, listamos dez sintomas que não podem ser ignorados, conforme recomendações da American Cancer Society (ACS), do INCA e de pesquisadores da Universidade Johns Hopkins.

1. Febre persistente sem causa aparente

A febre recorrente ou prolongada, sem sinais claros de infecção, pode ser um dos primeiros indícios de leucemia ou linfoma. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), febres que duram mais de sete dias merecem investigação, especialmente quando associadas a fadiga e palidez.



2. Manchas roxas, palidez e sangramentos inexplicáveis

Sangramentos nas gengivas, nariz e presença de hematomas sem motivo aparente podem indicar alterações no sistema sanguíneo, como leucemia. Segundo o National Cancer Institute (NCI), esses sintomas surgem devido à redução na produção de plaquetas, responsáveis pela coagulação do sangue.



3. Dores ósseas ou articulares constantes

O estudo publicado no Journal of Pediatric Hematology/Oncology alerta que dores persistentes nos ossos e articulações, sem histórico de trauma, podem ser um sinal de leucemia ou osteossarcoma (um tipo de câncer ósseo). Se a dor for intensa, piorar à noite e persistir por semanas, a recomendação é procurar um médico.



4. Perda de peso inexplicada e falta de apetite

Crianças que apresentam perda de peso significativa, sem mudanças na alimentação ou prática esportiva intensa, devem ser avaliadas. Um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que a perda repentina de peso pode ser um sintoma de tumores no abdômen, como neuroblastoma ou tumor de Wilms.



5. Caroços ou inchaços sem explicação

A presença de nódulos ou inchaços, especialmente no pescoço, axilas ou virilha, pode indicar linfoma. O MD Anderson Cancer Center, nos Estados Unidos, recomenda que qualquer inchaço persistente por mais de quatro semanas seja avaliado por um especialista.



6. Dores de cabeça persistentes e vômitos matinais

Dores de cabeça frequentes, que ocorrem principalmente pela manhã e são acompanhadas de vômitos sem náusea, podem ser sinais de tumores cerebrais. A Johns Hopkins Medicine destaca que esses sintomas são comuns em crianças com tumores no sistema nervoso central.



7. Reflexo branco nos olhos ou alteração na visão

O reflexo branco na pupila, conhecido como leucocoria, pode ser um sinal de retinoblastoma, um câncer ocular raro. Segundo a American Academy of Ophthalmology, qualquer mudança na visão ou na aparência dos olhos deve ser investigada, especialmente em bebês e crianças pequenas.



8. Cansaço extremo e sonolência excessiva

A American Childhood Cancer Organization (ACCO) alerta que fadiga persistente, acompanhada de falta de energia e desânimo, pode ser sintoma de leucemia ou linfoma. A alteração na produção de glóbulos vermelhos pode causar anemia, levando ao cansaço extremo.



9. Inchaço abdominal e dor persistente

O aumento do volume abdominal, acompanhado de dor ou desconforto, pode estar relacionado a tumores como o neuroblastoma ou o tumor de Wilms. O Instituto Nacional do Câncer (INCA) recomenda que pais fiquem atentos a qualquer massa palpável no abdômen da criança.



10. Infecções frequentes e recorrentes

Crianças que apresentam infecções repetidas, como gripes, pneumonias e infecções urinárias, podem ter um comprometimento no sistema imunológico. Segundo a Mayo Clinic, isso pode ocorrer em decorrência da leucemia, que afeta a produção normal de células de defesa do organismo.



Diagnóstico precoce salva vidas

O câncer infantil tem um índice de cura superior a 70%, segundo dados do INCA, quando diagnosticado precocemente e tratado adequadamente. No entanto, a falta de informação e a demora no diagnóstico ainda são grandes desafios.

A Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE) recomenda que qualquer sintoma persistente ou alteração no estado de saúde da criança seja investigado por um pediatra. O acompanhamento médico regular e a atenção aos sinais do corpo são essenciais para garantir um diagnóstico precoce e aumentar as chances de cura.

Se suspeitar de algo incomum na saúde de uma criança, não hesite em procurar ajuda médica. A detecção precoce pode fazer toda a diferença.

Leia Também: “Autocuidado”: Preta Gil diz porque se maquiava quando estava internada