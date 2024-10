Candidata à Câmara Municipal do Rio não obtém sequer o próprio voto

Marileide de Freitas Moreira, conhecida como Marileide Faz (Avante), foi candidata à Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mas surpreendentemente não recebeu nenhum voto, nem mesmo o próprio. Esta foi a segunda tentativa da política de 70 anos de conquistar uma cadeira no legislativo municipal.

Nas eleições de 2020, Marileide teve um desempenho melhor, com 234 votos (0,01% dos votos válidos), ficando como suplente do partido. No entanto, nesta nova tentativa, não conseguiu repetir o resultado.

De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Marileide não declarou nenhum bem nas eleições de 2024, mas recebeu R$ 15 mil de doação do próprio partido. Em 2020, ela havia declarado um carro no valor de R$ 8 mil e contou com R$ 5.165,50 em doações partidárias.

