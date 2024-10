Candidato à presidência do Equador denuncia ataque contra filho. Vídeo

O candidato presidencial do Equador Jimmy Jairala afirmou, neste domingo (20/10), que o veículo em que seu filho Diego estava com a noiva e amigos foi alvo de vários disparos. Jairala divulgou imagens e vídeos do ataque, que teria acontecido nesta madrugada, nas redes sociais.

Veja:

O ataque aconteceu nesta madrugada na cidade de Guayaquil e, de acordo com Jairala, o motorista “que faz a segurança está ferido e foi levado para o hospital.”

“Obrigado às pessoas que estão expressando sua solidariedade. O guarda está sendo operado agora. Quatro tiros”, informou o candidato.

Segundo Jairala, o veículo foi alvo de 11 disparos, sendo que quatro atingiram o motorista. O candidato também criticou aqueles que o acusam de ter forjado o ataque. Ele informou que o motorista passou por cirurgia e está em bom estado, assim como seu filho e colegas.