Candidato a vereador em SC leva carro com fogos de artifício ao STF e “prevê” explosão

O chaveiro Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiü França e candidato a vereador de Rio do Sul (SC) pelo Partido Liberal em 2020, antecipou nas redes sociais um ataque a bombas na sede do Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília.

Em uma postagem no Facebook, Francisco ameaçou figuras públicas, afirmando: “Polícia Federal, vocês têm 72 horas para desarmar a bomba que está na casa dos comunistas de merda: William Bonner, José Sarney, Geraldo Alckmin, Fernando Henrique Cardoso…”.

Na publicação, ele incluiu um alerta detalhado para que as supostas vítimas tivessem “cuidado ao abrir gavetas, armário, estantes” e mencionou o início da ação para as 17h48 do dia 13 de novembro de 2024, com término previsto para o dia 16.