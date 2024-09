Candidato a vice-prefeito de cidade na Paraíba é vítima de atentado

Divulgação/Polícia Militar

1 de 1 Foto colorida do carro do candidato a vice-prefeito de Brejo da Paraíba – Metrópoles – Foto: Divulgação/Polícia MilitarHomens armados seguiram um carro e dispararam várias vezes contra o veículo na madrugada desta sexta-feira (6/9) na cidade de Duas Estradas, no Brejo da Paraíba. De acordo com a Polícia Militar (PMPB), o candidato a vice-prefeito estava no carro, Guega (Republicanos).

Segundo informações repassadas à PM pela vítima, Gilvan Garcia De Carvalho Filho, de 60 anos, estava chegando em casa na zona rural de Duas Estradas por volta das 2h da madrugada, quando dois homens numa moto o surpreenderam e efetuaram os disparos.

Conforme a polícia, cinco tiros atingiram o carro do político. Dois disparos atingiram o vidro do passageiro, dois foram no lado do motorista e o outro atingiu o parabrisa. No momento do atentado o motorista estava sozinho no carro, mas não chegou a ficar ferido.

Confira a página especial sobre as Eleições de 2024.

Para ler a reportagem completa acesse Portal T5, parceiro do Metrópoles.

Quais assuntos você deseja receber?

Notícias GeraisBrasilDistrito FederalSão PauloEsportesVida & EstiloSaúdeGastronomiaCelebridadesEntretenimentoPets

Parece que seu browser não está permitindo notificações. Siga os passos a baixo para habilitá-las:

1.

Mais opções no Google Chrome

2.

Configurações

4.

Notificações

5.

Os sites podem pedir para enviar notificações

metropoles.com

Você quer ficar por dentro das notícias mais importantes e receber notificações em tempo real?