Candidato a vice-presidência da OAB-BA, Ivan Jezler critica gestão atual e defende alternância de poder

O candidato à vice-presidência da Ordem dos Advogados do Brasil na Bahia (OAB-BA), Ivan Jezler, acredita que a mudança na organização faz parte da defesa do legado baiano. Em entrevista ao Bahia Notícias, nesta segunda-feira (28), durante lançamento oficial da chapa “Muda OAB” liderada por Ana Patrícia Dantas Leão, o jurista conta que foi convocado pelo grupo.

Com relação a esta renovação, o candidato ressalta que as mudanças começam na gestão e cita o histórico do grupo que atualmente lidera a Ordem, que, centralizados na figura da presidente Daniela Borges, buscam a reeleição. “Esse grupo político está há mais de 12 anos no poder, alguns integrantes da chapa oposta têm mais de 15 anos de OAB. Eles têm um projeto de poder que é perpétuo, e nós queremos mudar isso porque a advocacia precisa de mais, precisa recuperar na Bahia sua verdadeira identidade, ressignificar com base no legado que a advocacia baiana tem”, declara Jezler.

O advogado cita quais os principais diferenciais da chapa, em relação aos opositores. “Primeiro diferencial que eu quero citar é a possibilidade, pela primeira vez, de alguém do movimento da advocacia negra ocupar verdadeiramente um espaço de poder: Carlos Sampaio é nosso candidato à presidência da CAAB, e isso eu diria que é algo verdadeiramente inédito na Bahia. E mais do que isso, nós temos uma chapa com experiência, uma chapa com serviços prestados à advocacia, e tenho certeza que o melhor está por vir”, completa.