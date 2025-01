Candidato com nome de Jair Bolsonaro lidera seleção para professor no ES; suspeita de fraude é investigada

O nome Jair Messias Bolsonaro apareceu no topo da lista de candidatos classificados para uma vaga de professor de Educação Física na rede municipal de ensino fundamental de São Mateus, no Espírito Santo. O caso gerou questionamentos, e as autoridades investigam a possibilidade de fraude ou a existência de um homônimo do ex-presidente.

O candidato identificado como Jair Messias Bolsonaro obteve a maior pontuação no processo seletivo, somando 75 pontos. De acordo com os dados apresentados, ele tem 29 anos, licenciatura plena em Educação Física, especializações em educação do campo e registro no Conselho Regional de Educação Física do Espírito Santo (CREF-ES).

Os candidatos precisavam apresentar documentação por meio da plataforma da prefeitura. Depois da publicação dos resultados, na segunda-feira (27), surgiram suspeitas de falsificação de documentos.

Edson Pirola, secretário de Educação de São Mateus, afirmou acreditar que se trata de uma tentativa de fraude. “Isso é uma grande falta de respeito com todos. Já identificamos que a pessoa utilizou documentos falsos, o que configura falsidade ideológica. Nossa equipe já tomou providências legais, incluindo o registro de boletim de ocorrência, e tomaremos as medidas necessárias para responsabilizar o autor”, declarou Pirola ao UOL.