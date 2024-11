Candidato de Kassab se reúne com Lira para discutir desistência

Candidato de Gilberto Kassab à presidência da Câmara, o líder do PSD na Casa, Antonio Brito, se reuniu na segunda-feira (12/11) com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e com Hugo Motta (Republicanos-PB), favorito do alagoano à sua sucessão, para negociar se continua ou não na disputa pelo comando da Casa.

Na conversa, Brito apresentou algumas condições para sair da disputa. A coluna apurou que ele pediu à Lira e a Motta “proporcionalidade” total de e espaços da legenda na Câmara, como relatorias e comando de comissões.

A reunião terminou sem acordo, mas teve a promessa de que Lira e Motta iriam dar retorno ao candidato de Kassab. Enquanto isso, Antonio Brito mantém a candidatura à presidência da Câmara.

A expectativa é a definição sobre o futuro da candidatura do líder do PSD seja batido nesta quarta-feira (12/11), após reunião que o deputado vai ter com seus colegas de partido.

União Brasil na espera

Embora já tenha encaminhado um acordo, o União Brasil ainda aguarda alguns detalhes para anunciar o apoio à candidatura do deputado Hugo Motta.

Segundo fontes do partido, a sigla aguarda a resposta de Motta se ele dará à legenda a relatoria do Orçamento da União de 2026, que será votado em 2025, e o comando da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).