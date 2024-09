Candidato do PT em Novo Horizonte abandona disputa após ser preso

São Paulo — O advogado Cassio de Freitas, candidato do Partido dos Trabalhadores (PT) à Prefeitura de Novo Horizonte, no interior de São Paulo, desistiu de disputar a eleição municipal nesta quarta-feira (18/9). A decisão foi tomada após ele ter sido preso por desacatar e agredir guardas municipais em Catanduva, também no interior paulista, na madrugada do último domingo (15/9).

O petista, de 74 anos, foi abordado pela Guarda Civil Municipal ao sair de uma casa noturna acompanhado de um homem de 51 anos e de um adolescente de 16, que dirigia o veículo em que os três estavam, uma picape que tinha uma caixa de som na carroceria. Segundo o boletim de ocorrência, o carro estava com o som alto e com propaganda eleitoral.

Ao ser parado pelos agentes, Cassio agrediu fisicamente um dos guardas e xingou outro que estava no local. Ainda de acordo com o BO, foi necessário o uso de força física para contê-lo.

Além disso, naquela noite, Cassio saiu de Novo Horizonte acompanhado dos outros dois suspeitos e todos fizeram uso de bebida alcoólica dentro da casa noturna.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à cadeia pública de Catanduva. Na segunda-feira (16/9), Cassio passou por audiência de custódia e foi liberado.

Após sair da prisão, o candidato apresentou o pedido de desistência da candidatura na 79ª Zona Eleitoral de Novo Horizonte. O juiz eleitoral Raphael Faraco Neto aceitou o pedido e reiterou que, com isso, ele fica impedido de concorrer ao cargo nas eleições de 2024.

Com a decisão, a candidata Thuani Telesforo Mariano passou a disputar a Prefeitura de Novo Horizonte pelo PT.