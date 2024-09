Candidato sofre acidente em comício em Guarulhos: “Todos bem”

São Paulo — Um caminhão de som que transportava o candidato do PT à Prefeitura de Guarulhos, Alencar Santana, tombou em uma ladeira no bairro Recreio São Jorge durante um comício na tarde deste sábado (21/9). Além de Alencar, estavam no veículo dois candidatos a vereador da chapa dele: Mauricio Rocha (Avante) e Kaká do Cabuçu (PSol).

Em vídeo divulgado em seu perfil no Instagram, o candidato a prefeito e deputado federal disse que Maurício estava “com um pouco mais de dor” e precisou ir para um hospital.

“Estamos aqui hoje na região do Recreio São Jorge fazendo caminhão de som. Estávamos eu, Kaká vereador, Maurício vereador e mais algumas pessoas. Infelizmente, numa ladeira o caminhão tombou. […] O Maurício foi para o hospital para averiguar, estava com um pouco mais de dor, mas também está bem”, detalhou Alencar Santana.

“Estamos bem, a campanha continua”, complementou o candidato, agradecendo o apoio prestado pelos moradores da região. Ele não explicou o que teria provocado o acidente.

Pesquisa Em levantamento da Paraná Pesquisas divulgado no início do mês, Elói Pietá (Solidariedade) lidera a disputa pela Prefeitura de Guarulhos, com 31,4% das intenções de voto. Na sequência, aparecem Lucas Sanches (PL), com 20,4%, e Jorge Wilson Xerife Consumidor (Republicanos), com 17,1%, que estão tecnicamente empatados.

A margem de erro da pesquisa é de 3,5 pontos percentuais para cima e para baixo.

Também pontuaram no levantamento Alencar (PT), com 8,4%, Márcio Nakashima (PDT), com 5,4% e Waldomiro Ramos (PSB) 1,9%.

