Candidatos à Prefeitura de São Paulo iniciam campanha eleitoral

Desde a meia-noite, os candidatos às prefeituras e câmaras municipais começaram a divulgar seus números e pedir votos, marcando o início oficial da campanha eleitoral. A movimentação já é visível tanto nas redes sociais quanto nas ruas, com candidatos aproveitando o primeiro dia para se aproximar dos eleitores. Em São Paulo, a campanha começou em diversos pontos, incluindo igrejas e bairros da periferia. O candidato à reeleição Ricardo Nunes, do MDB, iniciou sua agenda às 7h com uma missa na Catedral de Santo Amaro, na zona sul da capital. A escolha do local remonta à sua primeira campanha, quando era vice de Bruno Covas. Após a missa, Nunes planeja uma caminhada ao meio-dia na região central de São Paulo, destacando a segurança pública e a revitalização do centro como suas principais bandeiras.

A candidata do PSB, Tabata Amaral, também começou cedo, às 7h, em frente a uma escola na Brasilândia (zona norte), onde prometia anúncio relacionado à educação, tema central de sua trajetória política. À noite, ela apresentará seu plano de governo. Outros candidatos também iniciaram suas campanhas hoje. Guilherme Boulos, do PSOL, começou com um café da manhã em sua casa, no Campo Limpo, seguido de caminhadas em Itaquera, na zona leste, e na região central de São Paulo, focando no comércio local. Pablo Marçal, do PRTB, visitou a comunidade de Cidade Tiradentes e planeja uma caminhada na Rua 25 de Março à tarde. O candidato do PSDB, Datena, optou por iniciar sua campanha no interior do Estado, em Aparecida, com uma visita à Basílica de Nossa Senhora Aparecida. Marina Helena, do Novo, não tem compromissos de rua hoje, dedicando-se a entrevistas e reuniões internas.

*Com informações de Beatriz Manfredini