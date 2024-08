Candidatos à Prefeitura de São Paulo se despedem de Silvio Santos

A morte de Silvio Santos, um dos maiores comunicadores da televisão brasileira, gerou uma onda de manifestações de pesar entre políticos de diversas esferas. O candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PSOL, Guilherme Boulos, expressou sua solidariedade aos familiares e amigos de Silvio Santos, reconhecendo sua importância como comunicador. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB, declarou luto oficial de sete dias na cidade, justificando a medida como uma expressão de profundo pesar. Nunes ressaltou que Silvio Santos será sempre um símbolo de alegria e oportunidades, destacando sua inspiradora história de vida. O candidato pelo PRTB, Pablo Marçal, também prestou homenagem, publicando uma foto de Silvio Santos e agradecendo por sua simplicidade e impacto na televisão brasileira.

A candidata Tabata Amaral, do PSB, compartilhou um vídeo de Silvio Santos falando sobre sua dedicação ao trabalho, destacando sua trajetória de camelô a maior comunicador da TV brasileira. Ela expressou tristeza pelo falecimento e solidariedade à família, fãs e amigos. José Luiz Datena, candidato pelo PSDB, postou um vídeo em homenagem a Silvio Santos, elogiando sua generosidade e respeito pelos colegas de profissão, afirmando que ele é insubstituível.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O presidente Lula também decretou luto oficial de três dias, conforme publicado em edição extra do Diário Oficial. As bandeiras do Brasil foram hasteadas a meio mastro em todos os órgãos públicos em homenagem a Silvio Santos. A mobilização de autoridades e políticos reflete a profunda influência e legado deixado pelo comunicador na cultura brasileira.

*Com informações de Janaina Camelo