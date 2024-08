Candidatos à Prefeitura de São Paulo trocam farpas em primeiro debate televisivo

O primeiro debate dos candidatos à Prefeitura de São Paulo, organizado pela Band, começou às 22h30 desta quinta-feira (8), com a participação dos cinco candidatos mais bem posicionados nas pesquisas eleitorais: Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB) e Tabata Amaral (PSB). O debate é o primeiro da corrida eleitoral da capital paulista, e a expectativa é que Nunes se torne vidraça dos adversários.

O debate começou com trocas de farpas entre os candidatos à Prefeitura. Marçal associou Boulos a “invasões” no centro, enquanto Datena acusou Nunes de “destruir a cidade” e não cumprir o plano de metas de seu antecessor, Bruno Covas. Boulos criticou a administração atual, afirmando que a cidade está abandonada. Em resposta, Nunes acusou Boulos de legalizar a “rachadinha”, referindo-se ao caso de suposta rachadinha envolvendo o deputado federal André Janones (Avante-MG), no qual Boulos atuou como relator no Conselho de Ética da Câmara e pediu arquivamento.

Como esperado, Nunes foi o principal alvo dos demais candidatos. Seus adversários exploraram temas sensíveis da gestão municipal, como supostas obras feitas sem licitação. Marçal, numa tentativa de conquistar os votos da direita, chamou Nunes de “falsa direita”, lembrou que o partido do prefeito possui ministérios no governo Lula e que Marta Suplicy, vice de Boulos, foi sua secretária até janeiro.

Datena ensaiou uma dobradinha com Boulos ao chamá-lo para fazer uma pergunta e atacar Ricardo Nunes. No entanto, em seguida, o apresentador se voltou contra o líder sem-teto. “Olha, Boulos, você precisa responder quem é Janones. Você instituiu a legalização da rachadinha? Precisa responder quem é Nicolás Maduro?”, disse Datena.

