Candidatos do CNU têm até esta quarta para contestar notas

Os candidatos que participaram do Concurso Nacional Unificado (CNU) têm até amanhã (9) de outubro, para contestar as notas preliminares das provas discursivas e da redação. As informações sobre os resultados estão disponíveis no site da Cesgranrio, que é a responsável pela organização do concurso. É importante ressaltar que os resultados do bloco 4, que abrange trabalho e saúde do servidor, estão temporariamente suspensos devido a alegações de vazamento de informações.

Para realizar o recurso, os candidatos devem acessar a área dedicada a eles no site da Fundação Cesgranrio e seguir as orientações para a apresentação dos pedidos de revisão. As respostas a esses recursos serão divulgadas no dia 17 de outubro, permitindo que os participantes tenham uma nova chance de revisão de suas notas.

A previsão é que os resultados finais do concurso sejam anunciados em 21 de novembro, com as convocações iniciando no mesmo período. O CNU atraiu mais de 2,1 milhões de inscritos para um total de 6.640 vagas, mas apenas cerca de 970 mil candidatos compareceram às provas, resultando em uma taxa de abstenção de 54,12%.

Durante o processo seletivo, sete questões foram anuladas, e os pontos correspondentes a essas questões serão distribuídos igualmente entre todos os candidatos que realizaram as provas. O concurso é dividido em oito blocos de vagas, e a expectativa é convocar o dobro de candidatos para cada um deles, totalizando aproximadamente 13 mil aprovados.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira