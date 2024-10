Candidatos eleitos na Bahia não têm planos de governo divulgados; conheça cidades

O plano de governo é um documento no qual os postulantes a cargos do Executivo apresentam suas principais propostas para o lugar em que pretendem exercer a função. A apresentação de um plano de governo faz parte da lista de requisitos obrigatórios que os candidatos devem apresentar ao Tribunal Superior Eleitoral para serem considerados aptos a concorrer uma eleição.

Mesmo sendo um documento obrigatório, a lei não determina um formato específico para que esse plano seja feito. Além disso, os candidatos não são obrigados a realizar todas as ações descritas em seu plano.

Na Bahia, seis candidatos eleitos não tem plano de governo cadastrado no site de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais do TSE. Dos seis, metade são do partido PSD. Dois são do União Brasil e apenas um é do Republicanos. Os candidatos também não têm sites cadastrados no site TSE.

Eles foram eleitos nos municípios de Ibiassucê, Itabuna, Itaju do Colônia, Palmas de Monte Alto, Santo Estevão e Terra Nova.

Eleito em Ibiassucê, Tadeuzinho Prates (União Brasil) teve 53,46% dos votos. Enquanto, em segundo lugar, ficou Nando Cardoso (MDB), com 46,54% dos votos.