Candidatos reintegrados no CNU poderão acessar as notas das provas nesta segunda

A Fundação Cesgranrio, em parceria com o Ministério da Gestão e da Inovação (MGI), irá divulgar, nesta segunda-feira (24), as notas das provas objetivas de 32.260 candidatos que participaram do Concurso Nacional Unificado (CNU). Esses candidatos foram reintegrados após uma decisão judicial e foram notificados por e-mail sobre a atualização. A nova programação do CNU é fruto de um acordo judicial estabelecido com o Ministério Público Federal, que visa a reintegração de candidatos que haviam sido eliminados por não preencherem corretamente os campos de identificação no cartão de respostas. O MGI decidiu reintegrar aqueles que deixaram um dos dois campos em branco, enquanto os que não preencheram nenhum campo permanecem desclassificados.

Para os grupos de provas de 1 a 7, que exigem formação superior, a pontuação será determinada de acordo com o número de acertos em cada área temática. O total de candidatos que agora estão habilitados para a correção das provas discursivas ou redações inclui um número maior de inscritos que se beneficiaram das cotas raciais, conforme o acordo firmado com o Ministério Público. Essa mudança visa garantir maior equidade no processo seletivo. O novo cronograma do CNU estabelece as seguintes datas importantes: no dia 25 de novembro de 2024, serão divulgados os resultados das provas objetivas. Nos dias 4 e 5 de dezembro de 2024, os candidatos deverão enviar seus títulos, e a análise desses documentos ocorrerá entre 6 de dezembro de 2024 e 10 de janeiro de 2025.

Além disso, as notas preliminares das provas discursivas e redações serão divulgadas em 9 de dezembro de 2024. O resultado dos pedidos de revisão das notas será apresentado no dia 20 de dezembro de 2024, seguido pela convocação para verificação das condições declaradas para as vagas reservadas em 23 de dezembro de 2024. Os candidatos que se declararem com deficiência passarão por uma perícia médica entre os dias 6 e 10 de janeiro de 2025. O resultado preliminar da avaliação de títulos será divulgado em 15 de janeiro de 2025, e, por fim, no dia 11 de fevereiro de 2025, será apresentado o resultado dos pedidos de revisão das notas da avaliação de títulos.

