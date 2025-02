Cano chega a 95 gols e vive melhor início de temporada no Fluminense

O atacante Germán Cano balançou as redes no confronto contra o Vasco na última quarta-feira (5/2), em duelo válido pela 8ª rodada do Campeonato Carioca, e chegou a marca de 95 gols com a camisa do Fluminense. Esta foi a quarta vez que o argentino marcou contra o seu ex-clube desde que chegou ao Tricolor. O Clássico dos Gigantes foi uma realização do Metrópoles Sports.

Em 2025, o argentino vive o seu melhor início de temporada com as cores do Fluminense, com quatro gols nos seus cinco primeiros jogos do ano. Em seu primeiro ano com a camisa Tricolor, em 2o22, quando foi artilheiro do Brasileirão, o atacante marcou apenas uma vez nos cinco primeiros jogos.

No ano seguinte, em 2023, quando conquistou a Libertadores, Gérman Cano marcou três gols nos primeiros cinco jogos do ano, todos no duelo contra o Audax – RJ. O ano de 2024 foi o mais apagado para o dono da camisa 14, que marcou apenas sete vezes na temporada. Nos cinco primeiros jogos do ano passado ele anotou dois gols.

Dentre os quatro principais clubes do Rio de Janeiro, o Fluminense, em 2025, é o que menos balançou as redes e Germán Cano surge como a principal esperança para reverter essa situação. O atacante tem quatro gols e segue em busca da artilharia do Campeonato Carioca.

O Fluminense tem ainda três jogos para fechar a primeira fase do Campeonato Carioca, todos como mandante. Confira os próximos compromissos do time: