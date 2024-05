Canoas apresenta cenário de lama, lixo e mau cheiro após água da enchente baixar

Em Canoas, cidade localizada no Rio Grande do Sul, a população enfrenta um cenário desafiador após as enchentes que devastaram a região. Mesmo com a instalação de equipamentos de bombeamento para facilitar a remoção da água, muitas áreas continuam com água represada, dificultando o retorno dos moradores às suas residências. A situação é crítica, com quintais e interiores de imóveis ainda inundados, o que torna os esforços de limpeza extremamente complicados. A enchente não poupou nem a área industrial de Canoas, afetando severamente diversos estabelecimentos. Funcionários se esforçam para limpar e tentar recuperar o que restou dos estoques, muitos dos quais foram perdidos devido à inundação. A cidade agora se depara com o desafio de lidar com o acúmulo de lixo e lama nas ruas, além de um persistente mau cheiro.

A situação é agravada pela falta de água potável, o que dificulta ainda mais os esforços de limpeza em áreas comerciais e residenciais. Os danos causados pela enchente vão além dos prejuízos materiais, afetando profundamente a infraestrutura da cidade. Veículos foram danificados após serem submersos e, curiosamente, usados como “pistas” por embarcações improvisadas, como jet skis e barcos, que navegavam pelas ruas alagadas. A gravidade da situação é sublinhada pelo balanço atualizado da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, que reportou um total de 161 mortes e mais de 800 pessoas feridas.