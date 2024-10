Cantor da banda Pittybull passa por audiência de custódia e responderá em liberdade após agredir ex-namorada

O cantor de pagode Gian Ribeiro, conhecido como Pittybull, irá responder em liberdade a acusação de ter espancado a ex-namorada em Madre de Deus, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O assessorado da produtora A5 Produções participou de audiência de custódia nesta terça-feira (29), em Salvador.

De acordo com o Alô Juca, o artista terá que participar de encontros do grupo reflexivo de homens, no Núcleo de Enfrentamento e Prevenção ao Feminicídio (NEF), uma iniciativa da Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ) é uma parceria com o TJ-BA, que visa fortalecer as políticas de combate à violência contra a mulher.