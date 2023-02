Cantor de forró mata jovem a tiros em São Paulo

Brasil

Caso aconteceu no interior de São Paulo. O cantor de forró é acusado de matar a tiros um rapaz de 29 anos e foi detido pela Polícia Civil Correio Do interior

24/02/2023 0:04, atualizado 24/02/2023 0:04

PMDF/Divulgação

O cantor de forró Nelsinho Lima é acusado de matar um jovem de 29 anos em Itatiba, interior de São Paulo, a tiros. A vítima foi identificada como Bruno Paulossi de Andrade.

De acordo com a Polícia Civil de Itatiba, Nelsinho cometeu o crime nessa segunda-feira (20/2), em uma serralheria, no bairro Vivendas do Engenho D’Água.

Continue lendo no Correio do Interior, parceiro do Metrópoles.

Receba notícias do Metrópoles no seu Telegram e fique por dentro de tudo! Basta acessar o canal: https://t.me/metropolesurgente.

crimestirocantorViolência

Mais lidas Celebridadeshá 1 dia

Naldo vira piada na web após postar vídeo dançando Zona de PerigoLeo Diashá 12 horas

A fila andou: Arthur Aguiar vive romance com cantora famosaClaudia Meireleshá 1 dia

Agressividade da princesa Charlotte rende a ela apelido na escolaSaúdehá 1 dia

“Façam o exame”, diz homem que passou 43 dias na UTI por conta do HIVLeo Diashá 11 horas

Léo Santana e Lore terão piscina transparente no teto da sala de casa Últimas notícias Brasil

Cantor de forró mata jovem a tiros em São PauloCaso aconteceu no interior de São Paulo. O cantor de forró é acusado de matar a tiros um rapaz de 29 anos e foi detido pela Polícia Civil

BBB

BBB23: reação de tia de influencer viraliza após Poder Supremo de GuimêMatheus Costa, famoso no mundo da internet, gravou a tia comemorando a “virada de mesa” de MC Guimê e vizalizou na web

Distrito Federal

Aposta da Mega-Sena feita na Expansão do Setor “O” leva R$ 8,5 milhõesCom seis acertos, aposta simples de Brasília levou R$ 8.548.140,96. Outros 5 jogos feitos no DF levaram R$ 23 mil cada

BBB

BBB23: enquete indica o eliminado entre Domitila, Nicácio e GustavoNa Semana Turbo, Domitila foi a mais votada pela casa, enquanto Nicácio foi emparedado pelo contragolpe e o Cowboy no Poder Supremo

Distrito Federal

PCDF prende suspeito de roubar loja em Vicente PiresDe acordo com a 38ª DP, suspeito tentou roubar o estabelecimento comercial em outubro do ano passado, quando fugiu do local

Siga nossas redesWhatsAppTelegramFacebookInstagramTwitterYoutubeTikTokKwaiHelo