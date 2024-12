Cantor de pagode morre em acidente de trânsito; motorista é preso

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – O cantor de pagode Adalto Mello morreu aos 39 anos em um acidente de trânsito, na madrugada de domingo (29), em São Vicente, no litoral de São Paulo.

A colisão ocorreu na Avenida Tupiniquins, no bairro Japuí, por volta das 2h38. Adalto pilotava uma motocicleta quando foi atingido por um carro.

O motorista do automóvel, de 32 anos, foi preso em flagrante após o teste do bafômetro indicar a presença de álcool no organismo. O caso foi registrado na Delegacia Sede da cidade como homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência, e ao chegarem ao local, encontraram um carro modelo I/Kia Sportage Lx2 batido contra uma árvore e uma moto caída em solo. Um homem, de 39 anos, morreu no local. SSP-SP, por meio de nota enviada à reportagem.

Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foram chamados. Equipes do Samu tentaram manobras de ressuscitação em Adalto, mas a morte foi confirmada no local.

Músico era conhecido pelo trabalho na Baixada Santista e tinha como principal projeto o “Pagode do Adalto”. Além de compositor, ele também atuava como educador físico e consultor de imagem.

Leia Também: Renato Tommaso, baixista do Jota Quest, morre aos 54 anos