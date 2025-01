Cantor é agredido com garrafa e fica com rosto desfigurado

O cantor Benício, que faz dupla com Hermes, está com o rosto desfigurado após ser agredido com uma garrafa de vidro. A agressão ocorreu enquanto o artista ajudava a equipe a guardar equipamentos após o fim de um show na virada de ano, no interior de Minas Gerais.

Segundo o artista, ele estava enrolando alguns cabos no palco quando percebeu que duas mulheres subiram e pegaram o violão do colega de dupla. Nesse momento, ele avisou Hermes, que pegou de volta o pertence e entregou para uma pessoa da produção guardar.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3 2 de 3 Cantor Benício, da dupla com Hermes Foto: Arquivo pessoal/Reprodução 3 de 3 Cantor Benício, da dupla com Hermes Foto: Arquivo pessoal/Reprodução

Na sequência, Benício seguiu enrolando cabos, um pouco abaixado. “Nesse prazo, o marido da mulher subiu no palco pela escada lateral e eu não vi. Ele cutucou o meu ombro, eu virei, achando que era alguém me chamando, e quando eu virei, recebi a garrafada no rosto”, detalhou ao portal Leo Dias.

Após a agressão, ele precisou levar 30 pontos no rosto e suspender a agenda de shows. “Isso afetou muito [minha vida]. A gente tinha compromissos, teve cancelamento de show. Estou com a minha esposa grávida, ela ganha [o bebê] esse mês e afetou demais. Além de afetar o físico, tem o moral, o psicológico da gente não fica bem”, avaliou.

De acordo com o cantor, o agressor, identificado como Edmarcos Silva, foi preso e liberado cerca de uma hora depois após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência.