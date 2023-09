Cantor e compositor Fabio Luma lança o rock “Dicotomia”

O cantor e compositor Fabio Luma lança nesta sexta-feira (29), seu novo single, “Dicotomia”. O novo trabalho estará disponível em todas as plataformas digitais pelo selo Marã Música e chega acompanhado de um videoclipe, que estará disponível no canal oficial do Fabio no YouTube também a partir desta sexta.

Ouça agora o single “Dicotomia”

Assista ao clipe

“Dicotomia”, terceiro single do projeto “Lapso Lúcido” do artista, é um rock destilado num caldeirão de muitas influências – entre elas, destacam-se as sonoridades de Jimi Hendrix, e do rock do início da década de 1990. “A faixa abre com um riff de guitarra poderoso e crescente, que também explode nos refrões”, afirma Fabio. “Já as estrofes fluem num clima de nostalgia, mais leve, mas com uma tensão subliminar. Adoro esse contraste entre os diferentes momentos da música”.

A letra narra o reencontro de grandes amigos que relembram conversas antigas, e percebem que têm visões diferentes de mundo, mas, mesmo assim, sentem que o elo que os une tem um grande significado e importância. “Sinto que, atualmente, estamos induzidos a assumirmos posições opostas extremas, que nem sempre representam o que realmente pensamos ou sentimos, e definitivamente não definem quem somos. Acredito que somos maiores do que essa dicotomia. Acho que não cabemos nessa visão tão rasa de bem e de mal. Podemos crescer acolhendo nossas diferenças e discordâncias”, reflete o artista, que escreveu a faixa em 2021 e foi produzida por Gustavo Arthury.

A faixa traduz muitos sentimentos e lembranças importantes para Fabio e ele afirma conseguir se imaginar como um dos interlocutores da conversa retratada na letra. “Também não é difícil pensar em alguns bons amigos que poderiam estar comigo ali, partilhando nossas inseguranças sobre o futuro, o amor e as escolhas de vida. Acho que existe algo universal nesses momentos: todos precisamos partilhar o fardo que trazemos. Também precisamos buscar ficar em paz com nossas diferenças, para vivermos relações verdadeiras. E nada disso é simples, nem indolor. Essas inquietações me inspiraram a compor essa música. Espero que quem já tenha se sentido assim possa se identificar, e dar seu próprio sentido à canção”, afirma o cantor.

Com a proximidade do lançamento, o artista curitibano está ansioso para saber como será a recepção do público. “Este som reflete muitas das minhas principais influências musicais, mas tem presença e personalidade próprias. É um rock com muita energia, trazendo uma mensagem que extraí do peito. Espero que gostem!”, finaliza.

Videoclipe

“Dicotomia” chega acompanhada de uma videoclipe, cuja estreia será também em 29 de setembro, no canal oficial de Fabio no YouTube. O audiovisual, gravado ao vivo no Estúdio Egushi, em Jundiaí, envolveu muita entrega e compromisso artístico com a mensagem e a linguagem da música. “Conheci os demais músicos – Júlio, Alexandre e João – ali mesmo, na hora, mas a sintonia entre nós foi imediata!”, conta Fabio. “Me senti fazendo aquele som de garagem gostoso com os amigos. A Marã Música produziu e executou tudo com um profissionalismo impecável, além de grande sensibilidade”, elogia.

CONFIRA A LETRA DE “DICOTOMIA”

Escrita por Fabio Luma

Velho amigo, como tem passado

Desde aquela noite quando vimos a brasa apagar

Não sei se concorda, mas

Bem menos coisas que pensávamos

Já encontraram seu devido lugar

Combater uma guerra bipolar

Não é o mesmo que saber em que acreditar

Dicotomia

Maniqueísmo

Somos bem maiores

Do que isso

O coração cresce

Quanto mais erros admite

Eu não sei se o amor parece

Mais uma orquídea ou uma dinamite

Velho amigo, sente-se ao meu lado

Parece cansado de levar o que guardou pra si

Não há nada errado

Também tenho um fardo que preciso dividir

Dicotomia

Maniqueísmo

Somos bem maiores

Do que isso

E então, a encruzilhada nos conduzirá

Como sombras lançadas do fogo

Que uma vez mais nos despede

Sobre Fabio Luma:

Fabio nasceu em Curitiba, em 1988. O violão Gianinni de sua mãe o encantava desde pequeno, mas só aos 14 anos que começou a estudar o instrumento, no conservatório musical. A timidez para cantar foi lentamente contornada na adolescência. Nessa época, se apaixonou definitivamente pelo rock e o blues, e passou a buscar reproduzir as sonoridades icônicas que ouvia nos álbuns dos ídolos (The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd, Deep Purple, e tantos outros).

A primeira banda se formou com amigos de infância – os irmãos Lucas (baixo), Santiago (guitarra) e “Tui” (bateria) Pozzo. Tocavam episodicamente em eventos do colégio e encontros de amigos, sem nunca terem decidido um nome para o conjunto, que se dispersou durante a vida universitária. Anos depois, Lucas Pozzo e Fabio se juntaram a “Giba” Ribeiro (bateria) e Mozart Pereira (guitarra) e formaram a banda Indigo Blues. Quando a Indigo Blues estava prestes a começar a se apresentar com frequência, Fabio precisou sair de Curitiba, e, na última década, viveu em várias cidades, no interior dos estados do Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. As mudanças frequentes dificultaram a formação de uma nova banda, apesar de algumas tentativas, que não passaram do segundo ensaio. A relação com a música tornou-se introspectiva, dividida principalmente com a família e amigos próximos. Ele fez o possível para retomar os estudos de guitarra e canto, ainda que de forma remota, buscando algum aprimoramento técnico. Na pandemia, o confinamento intensificou diversas reflexões emocionais, que me conduziram a resgatar poemas e composições musicais que vinha esboçando em diferentes momentos da vida.

Buscou domar o fluxo de ideias e priorizar o processo criativo, inspirado por influências musicais e literárias, procurando o lirismo dos acontecimentos cotidianos. Isso resultou em algumas composições, com alguma unidade conceitual, que fizeram nascer o projeto “Lapso lúcido”. O nome do projeto é, em si, ambíguo: vivemos em lucidez, e ela nos abandona às vezes? Ou os momentos lúcidos que são raros, numa vida de ansiedade? Em 2023, em parceria com o produtor musical Gustavo Arthury, passou a publicar algumas dessas músicas. A primeira, “Olhos de Bourbon”, é um blues sobre uma paixão que transforma perspectivas.O lançamento “No alto daquela duna” fala sobre o diálogo entre pai e filho, sempre desafiador, apesar do amor que os envolve. O objetivo de tudo é a conexão através da arte. Dar forma musical às emoções é uma maneira de organizar os conteúdos internos. Fabio sente uma grande realização ao ver outras pessoas atribuírem seus próprios sentidos a algo que nasceu tão intimamente.

Sobre Marã Música:

Empresa especializada em Marketing e Relações Públicas, dentro do mercado da música, fundada em janeiro de 2018 na cidade de Jundiaí, no estado de São Paulo. Idealizada e gerenciada por Henrique Roncoletta, vocalista e compositor da banda NDK, a Marã Música atua na conexão de artistas com marcas e empresas, além de atuar também na gestão de imagem, carreiras, projetos, produções artísticas e eventos culturais.

Redes Sociais e Streaming Fabio Luma

Instagram

Facebook

Spotify

YouTube

Redes Sociais de Marã Música

Site oficial

Facebook

Instagram

YouTube