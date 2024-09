Cantor Eduh um artista que já virou realidade no cenário musical baiano

Um Jovem, talentoso, que antes era só uma promessa, agora já se tornou realidade. Estamos falando do cantor e compositor Eduardo Henrique, mais conhecido como “Eduh”.

O artista que sempre se espelhou nos cantores, Tony Salles, Tiago Silva e tendo como referência Thiaguinho, hoje já trilha os caminhos de sucessos desses famosos.

*Trajetória*

Eduh iniciou como percussionista de várias bandas de pagode , depois saiu da “cozinha”, aproveitando o seu talento e migrou para os vocais. A primeira banda foi a chamada, “Baladão” que na época era direcionada pelo músico hoje de Léo Santana, Anderson Sheik.

Na sequência passou a ser o vocalista do grupo Swing do Ragha (ex Raghatoni), em 2014, substituindo Tony que foi para o parangolé e de lá para cá, ele não parou mais.

Vale destacar que ele já emprestou o seu talento para a banda Estilo Samba e Resenha, o grupo que fazia misturas de ritmos dentro do pagode baiano e do samba.

Após recuperação de um problema de saúde, onde o mesmo exerceu sua fé, voltou a ativa e segue sua carreira em um projeto solo.

“Sigo trabalhando, depositando minha fé naquilo que eu sonho e tenho o meu coração iluminado com as melhores graças”.

*Para saber mais sobre Eduh, acesse: @eduhcantorr*