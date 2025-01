O cantor Eric Carvalho se apresenta , nesta quarta -feira (01), durante o evento gospel intitulado de “Culto do Monte”, em Jaboatão dos Guararapes (PE).

O artista gospel que já tem uma carreira consolidada, com apresentações em todo o país, fala da expectativa em participar do Culto do Monte”.

“Cara, estou muito honrado com o convite, o “Culto no Monte” é um evento importante para o nosso segmento que aconteceu em Guararapes e poder está nessa festa é motivo de muita satisfação”, disse ele.