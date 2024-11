Cantor gospel Fernandinho é internado às pressas e cancela shows

O cantor gospel Fernandinho foi internado nesta terça-feira (5) em Belo Horizonte, devido a fortes dores na coluna. A internação inesperada ocorreu no hospital Mater Dei, onde ele está passando por procedimentos médicos. Em razão disso, o artista não poderá comparecer ao evento marcado para a mesma data na cidade de Buritizeiro, Minas Gerais.

A produtora responsável pelo cantor, Faz Chover Produções Artísticas e Musicais, emitiu uma nota oficial direcionada à Prefeitura de Buritizeiro, informando o ocorrido e explicando os motivos da ausência de Fernandinho.

“Gostaríamos de comunicar que, infelizmente, o cantor FERNANDINHO, devido a fortes dores na coluna, foi internado hoje para procedimentos no hospital Mater Dei, na cidade de Belo Horizonte, e não tem condições de comparecer ao evento”, diz o comunicado.

Na nota, a produtora afirma que todos os documentos, laudos e atestados médicos serão devidamente apresentados às autoridades competentes. Ainda segundo a cláusula do contrato, em casos de “doença comprovada”, uma nova data deverá ser agendada em comum acordo entre as partes, sem devolução do valor do contrato.

A Faz Chover Produções reiterou que está à disposição para definir uma nova data para o evento. Abaixo, leia a nota completa emitida pela produtora:

Nota da Faz Chover Produções Artísticas e Musicais

Rio de Janeiro/RJ, 05/11/2024.

À Prefeitura de Buritizeiro/MG.

Gostaríamos de comunicar que, infelizmente, o cantor FERNANDINHO, devido a fortes dores na coluna, foi internado hoje para procedimentos no hospital Mater Dei, na cidade de Belo Horizonte, e não tem condições de comparecer ao evento nesta data – 05 de novembro de 2024 – na cidade de Buritizeiro/MG.

Informamos ainda que todos os documentos, laudos, exames e atestados serão devidamente apresentados.

Atentamos ainda para a cláusula 4.2.1 do nosso contrato: “…Casos como cancelamento de voos, doença comprovada, problemas climáticos etc, não haverá devolução do valor e deverá ser acordada uma nova data, em conformidade com contratante/contratado.” Salientamos que estamos à disposição para definição em conjunto de nova data para que o evento ocorra.

Desde já agradecemos e contamos com a compreensão.

Cordialmente,

Faz Chover Produções Artísticas e Musicais

Representante cantor Fernandinho

