Cantor gospel J. Neto é hospitalizado após sofrer infarto fulminante

O cantor gospel J. Neto, de 64 anos, foi internado no Hospital de Guapimirim, no Rio de Janeiro, após sofrer um infarto fulminante. A notícia abalou seus fãs e a comunidade evangélica, que há décadas acompanha a carreira do artista, considerado uma das vozes mais marcantes do gospel nacional.

J. Neto, conhecido por grandes sucessos como Pensando bem e Não tente sozinho, foi levado às pressas ao hospital, onde permanece sob cuidados médicos intensivos. Informações sobre seu estado de saúde ainda não foram divulgadas oficialmente, mas familiares e amigos próximos pedem orações pela sua recuperação.

Nas redes sociais, muitos fãs e colegas do meio gospel manifestaram apoio e compartilharam mensagens de fé e esperança, desejando que o cantor supere esse momento delicado. “Estamos em oração por ele, crendo na sua plena recuperação. Que Deus continue cuidando de J. Neto e de toda sua família”, escreveu um seguidor em uma das publicações.

