Cantor Lucas Matos lança novo CD e comemora ano intenso

O cantor Lucas Matos, um dos nomes da nova música da Bahia, está a mil no ritmo do verão e acaba de lançar seu novo CD “Pra Acabar com a Cachaça do Bar – Volume 1”. O trabalho traz 15 canções, entre autorais e versões de sucessos da atualidade trazidos para a batida da sofrência, o que promete embalar os corações na estação mais quente e aguardada do ano! “Esse CD ficou intenso! São músicas pra quem está sofrendo, outras pra quem está apaixonado e tem ainda aquelas pra quem quer aproveitar o verão e paquerar muito! Espero que todo mundo ouça e curta”, diz Lucas. O novo trabalho está disponível nas plataformas de streaming de música, entre elas o Spotify (https://open.spotify.com/intl-pt/album/58LhKbUwzczsDXl8QOGOCB) e também pode ser encontrado no Sua Música (https://suamusica.com.br/LucasMatosOficial/pra-acabar-com-a-cachaca-do-bar-vol-1).

Em paralelo ao lançamento, Lucas se prepara para fazer a festa do público neste fim de ano. No próximo dia 31, a virada será regada a muita música na cidade de Riachão do Jacuípe, no interior da Bahia. E 2025 também começa intenso, com mais apresentação. A primeira do ano será logo no dia 01 de janeiro, em praça pública, na cidade baiana de Pé de Serra. “É um orgulho e motivo de muita felicidade terminar o ano e começar 2025 fazendo o que a gente mais gosta! Esse foi um ano muito especial, divisor de águas em minha carreira e o balanço é o melhor possível”, conta o artista. Vale lembrar que durante 2024, Lucas Matos foi atração constante nas principais festas populares. Se apresentou no Carnaval, com destaque para shows em Salvador e também deixou sua marca no São João. Para 2025, a expectativa é de ainda mais correria, com mais shows e novos projetos audiovisuais.