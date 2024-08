Cantor Lucas Matos vai gravar audiovisual itinerante

Um dos nomes da nova música da Bahia, o cantor Lucas Matos está a todo vapor, não importa a estação ou o mês! Com muitas músicas aquecidas nas plataformas de áudio, o artista não para de pensar em como surpreender seu público. Agora, acaba de anunciar que em setembro vai começar as gravações do novo audiovisual, que será itinerante. O título já está definido e dá ideia do que vem por aí: “Pra Acabar com a Cachaça do Bar”. A primeira cidade do interior baiano a receber as gravações do novo projeto é sua terra natal, Riachão do Jacuípe. O setlist contará com faixas inéditas, em todas as cidades, e regravações.

“Estamos muito animados com esse novo projeto, que deve ser concluído em algumas semanas após o início. Será uma ferramenta de divulgação muito importante para o verão”, conta Lucas. Em paralelo à pré produção do projeto, o artista segue na estrada. Neste último sábado, 17 de agosto, teve show no Povoado de Campo Alegre, distrito de Riachão do Jacuípe. A Festa dos Vaqueiros foi um sucesso absoluto de público e o show de Lucas Matos por lá contou com apoio da Superintendência de Fomento ao Turismo (Sufotur), do Governo do Estado da Bahia.