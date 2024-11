Cantor sertanejo Alano Parisotto se prepara para novo EP acústico

O jovem talento do sertanejo, Alano Parisotto, inicia uma nova fase em sua carreira com um projeto especial que promete encantar fãs e resgatar o sertanejo raiz. Aos 22 anos, o cantor de Concórdia, Santa Catarina, já se destacou com sucessos como “Aquela Marquinha,” que ultrapassou 1 milhão de visualizações no Instagram, e “Caloteiro do Amor,” também com grande repercussão nas plataformas digitais.

Agora, Alano prepara o lançamento de um novo EP acústico, previsto para o início de 2025. O projeto contará com nove regravações de clássicos do sertanejo, organizadas em três videoclipes no formato de pout-pourri, cada um com três músicas. A gravação será realizada em um quintal de casa, com produção ao vivo e uma plateia presente, com a ideia de criar um ambiente acolhedor que promete trazer autenticidade e emoção, tornando a experiência ainda mais íntima para o público.

“Estou muito empolgado com esse projeto. Gravar ao vivo, no quintal de uma casa, é uma maneira de trazer as raízes do sertanejo para perto das pessoas, como em uma roda de amigos. Espero que seja uma experiência que conecte todos com a essência da música”, diz o cantor.

Ainda sem título definido, o EP deverá ter uma identidade visual inspirada no ambiente familiar do quintal, reforçando o clima acolhedor e autêntico onde toda a produção acontecerá.

