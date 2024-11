Cantor sofre grave acidente em rodovia do Rio Grande do Sul

Nesta segunda-feira (11/11), Paulinho Dill, vocalista da banda Os Atuais, sofreu um grave acidente de trânsito. O cantor dirigia na rodovia ERS-307, entre Santa Rosa e Cândido Godoi, no Rio Grande do Sul, no momento do episódio.

Dill estava em uma caminhonete seguindo para sua residência, em Campina das Missões. As informações iniciais apontam que ele está em estado grave.

A produção do Os Atuais divulgou uma nota oficial, através das redes sociais, confirmando o acidente.

Paulinho Dill foi socorrido e encaminhado para o Hospital Vida e Saúde, onde passará por cirurgia. O artista sofreu traumatismo craniano.

Leia o comunicado oficial da banda Os Atuais: