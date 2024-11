Cantora Alle Paula celebra nova música com grandes nomes do gospel em dezembro

A advogada, apresentadora de TV e cantora pentecostal Alle Paula, conhecida por liderar a banda Yeshua, prepara o lançamento de sua nova canção, “Vento do Espírito”, marcada para o dia 8 de dezembro. A música, composta como um presente pelo pastor e cantor Elias Gomes, promete emocionar o público.

Para a ocasião, Alle Paula contará com a presença de grandes nomes da música pentecostal, incluindo os cantores Dedé de Jesus e Melvin, além de sua filha, Brendda Paula, que também integra a banda Yeshua. Esta não é a primeira vez que a cantora reúne outros artistas do segmento em seus lançamentos e eventos. Recentemente, o pastor e cantor Zé Carlos, do Rio de Janeiro, esteve ao lado de Alle Paula em uma de suas apresentações.

Além do lançamento, a cantora já prepara um grande louvor para março de 2025, no qual promete receber três convidados especiais de renome no cenário da música pentecostal em seu sítio. Os detalhes sobre quem serão esses convidados ainda não foram revelados, mas a expectativa entre os fãs e a comunidade gospel é alta.

