Cantora de “A Travestis” aciona Justiça contra Nikolas Ferreira após ataque nas redes sociais

A historiadora da arte e líder do grupo musical”A Travestis”, a mulher trans Tertuliana Lustosa entrou com uma ação judicial contra o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) após a divulgação de um vídeo de sua performance na Universidade Federal do Maranhão (UFMA) pelo parlamentar, que atacou a artista em seu perfil na rede social.

O conteúdo, que viralizou nas redes sociais em outubro do ano passado, mostra a artista cantando e dançando o brega funk de sua autoria, intitulado Educando com o C**.

O episódio ocorreu durante o seminário “Dissidências de Gênero e Sexualidades”, organizado pelo Grupo de Pesquisa Epistemologia da Antropologia, Etnologia e Política (Gaep). Durante a apresentação, Tertuliana expôs os glúteos ao público e foi aplaudida ao final da performance.

Ao compartilhar o vídeo em suas redes sociais, o deputado Nikolas Ferreira utilizou termos como “um travesti” para se referir à artista e afirmou que o caso seria encaminhado ao Ministério Público.