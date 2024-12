Cantora Duda Estrela, conta como enfrentou os desafios na era digital

Duda Estrela, cantora e influenciadora, revela os bastidores de sua luta pelo equilíbrio emocional em meio à pressão das redes sociais Com apenas 16 anos,é um nome em ascensão no cenário musical brasileiro. Dona de uma voz marcante e uma presença digital impressionante, a jovem já acumula mais de 500 milhões de visualizações em colaborações com grandes artistas, como. No entanto, por trás dos números impressionantes e do sucesso meteórico, há uma história de luta contra as exigências emocionais impostas pela vida digital. Duda compartilha que o impacto das redes sociais vai muito além dos likes e comentários. A fama virtual trouxe consigo um peso difícil de carregar: a pressão para produzir conteúdo constantemente, interagir com milhões de seguidores e atender às expectativas do público. “As pessoas acham que viver das redes é fácil, mas a verdade é que a exposição contínua pode te engolir”, reflete a artista. Durante um período intenso de trabalho, Duda enfrentou noites insones e uma crescente sensação de esgotamento. “Eu sentia que tinha perdido o controle sobre minha própria vida”, revela.Foto: Duda Estrela/Divulgação Determinada a resgatar sua saúde mental, a jovem cantora buscou apoio terapêutico e descobriu a importância de cuidar não apenas da mente, mas também do corpo. Além da psicoterapia, Duda apostou na medicina ortomolecular, que utiliza substâncias naturais para equilibrar a química corporal. Para ela, essa abordagem integrada foi essencial para lidar com os efeitos do estresse e reconectar-se consigo mesma. “Entendi que cuidar da saúde mental é um processo holístico. Tudo o que ingerimos reflete diretamente na nossa mente”, explica. Hoje, Duda usa sua influência para conscientizar seu público sobre os desafios emocionais da era digital. Em suas redes, ela compartilha abertamente as estratégias que a ajudaram a superar momentos difíceis e incentiva seus seguidores a priorizarem o autocuidado. “Não precisamos ser perfeitos, mas é importante reconhecermos nossos limites e buscarmos ajuda quando necessário”, destaca.Foto: Duda Estrela/Divulgação A história de Duda Estrela é um alerta para uma geração que vive conectada e, muitas vezes, sobrecarregada. Em um mundo onde o sucesso parece ser medido pela visibilidade nas redes sociais, sua jornada traz uma mensagem poderosa: é possível alcançar conquistas sem sacrificar o bem-estar emocional. “Desacelerar é uma escolha necessária. A verdadeira evolução está em encontrar o equilíbrio entre o mundo digital e o nosso interior”, conclui. Com sua voz — literal e figurativa —, Duda Estrela se posiciona como uma referência não apenas no cenário musical, mas também no diálogo urgente sobre saúde mental. Um tema que transcende telas e cifras, e que precisa ser tratado com a seriedade que merece.