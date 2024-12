Cantora gospel diz ter sido agredida e traída pelo marido, com quem forma uma dupla

A cantora gospel Carolina Marques, conhecida por sua atuação ao lado do esposo na dupla Diego e Carol, anunciou o fim de seu casamento. A notícia trouxe à tona graves alegações de violência doméstica e infidelidade conjugal por parte de Diego.

Carolina, que tem cerca de 30 mil seguidores nas redes sociais, compartilhou que enfrentou anos de abusos psicológicos e físicos durante o casamento. Em suas declarações, a artista também revelou que Diego manteve relacionamentos extraconjugais, o que teria intensificado as dificuldades na relação.

O anúncio da separação chocou a comunidade evangélica e os fãs da dupla, que conquistaram notoriedade com releituras de canções consagradas no meio gospel. A parceria musical, que tinha como base a Assembleia de Deus Ministério do Belém, em São Paulo, também chega ao fim com o término do relacionamento.

Até o momento, Diego não se pronunciou sobre as acusações. Nas redes sociais, seguidores da cantora expressaram solidariedade, lamentando o ocorrido e demonstrando apoio à artista.

